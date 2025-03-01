Sergej Jakirovic: 'Golden önce faul var!'

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca 122. kuruluş yıllarını tebrik ederim. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık, çok fazla pas hatası yaptık. Doğru tercihlerde bulunamadık. İyi bir savunma anlayışımız vardı. İlk yarının sonlarına doğru korner dönüşünde gol yedik. Televizyondan bakınca bu korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına aldık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik ve mağlup olduk." diye konuştu.

Jakirovic, Kayseri'de bir mantalite değişikliği yaptıklarını söyleyerek, "Bundan önce çalıştığımız kulüplerde iyi işler yaptık. Buraya geldiğimizde bir mantalite değişikliğine gittik. Bundan önceki dönemde bu konuda sıkıntılar yaşanmıştı. Oyuncularla nasıl oynamak istediğimizle ilgili toplantılar yaptık. 5 maça bakınca oyuncu grubunun buna iyi bir karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.