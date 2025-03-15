Sergej Jakirovic: 'Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı'

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Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.