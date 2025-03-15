×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sergej Jakirovic: 'Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı'

Güncelleme Tarihi:

#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig
Sergej Jakirovic: Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 16:24

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını ancak şanssız olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın

Gaziantep FKnın son kurbanı Kayserispor
#SÜPER LİG#GAZİANTEP FK
Gaziantep FK'nın son kurbanı Kayserispor!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!