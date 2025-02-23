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Sergej Jakirovic: 'Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum'

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#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig
Sergej Jakirovic: Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 17:50

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, çok önemi bir galibiyet aldıklarını ve kazandıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi sahasında 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, oyuncularının sahada kazanmak için her şeylerini ortaya koyduğunu belirtti.

Maçın soğuk bir havada oynandığına dikkati çeken Jakirovic, "Kolay bir maç olmadı. Oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oyuncularımız oldukça iyi bir mücadele gösterdi." dedi.

Göztepe'nin uzun toplarla hücuma çıktığını bildiklerini ve buna göre önlem aldıklarını ifade eden Jakirovic, şunları kaydetti:

"Rakibimizin belli bir oyun yapısı var. Uzun top oynayan bir takım. Bugünde bunu yaptılar. Uzun top atıp ikinci topu da almaya çalıştılar. Ama biz uzun topu iyi savunduk. Kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklarla çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık. Golden sonra Nazon ile önemli bir fırsat yakaladık, ondan yaralanamadık. Maçın sonuna doğru biraz savunma yapmak zorunda kaldık. Rakip üzerimize geldi. Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum."

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#Kayserispor#Sergej Jakirovic#Süper Lig

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