Serena Williams’ı tanımadılar, restorana almadılar

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Serena sosyal medya hesabından, “Boş durumda olan çok daha güzel teras restoranlarına kabul edilmediğim oldu ama çocuklarımla beraberken hiç olmamıştı. Her şeyin bir ilki vardır” şeklinde imalı bir paylaşım yaptı.

YERLER BOŞ DEĞiLMiŞ HEPSi REZERVE EDiLMiŞ

Öyle ya da böyle iyi bir reklam yapan otel yönetimi “O gördüğünüz boş yerlerin hepsi rezerveydi” paylaşımı yaparken çalışanlar ise ünlü tenisçiyi tanıyamadıklarını belirttiler.

KÖYDEN ONLAR KOVMADI, BEN KENDİM GİTTİM

Paraguaylı yüzücü Luana Alonso’nun, Paris Olimpiyat Köyü’nden uzaklaştırılması öncesi gün haberlere yansımıştı... Takım arkadaşları arasında ‘uygunsuz bir atmosfer’ yaratmakla suçlanan ünlü sporcu ise sessizliğini bozdu. Alonso “Hiçbir yerden kovulduğum yok, hakkımda yanlış bilgiler vermekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.

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EMEKLiYE AYRILDI BAKAN OLMAK iSTiYOR

Henüz 20 yaşında olmasına karşın 100 metre kelebek elemelerini geçemedikten sonra emekliliğini duyuran ve ileride spor bakanı olmak istediğini kaydeden- Alonso oyunlar sırasında sık sık kent merkezine inmek, resmi kıyafetler yerine kendi seçimlerini giymek gibi nedenlerle delegasyon yetkililerini çıldırtıyordu.

KOKAİN ALMAYA ÇALIŞAN HOKEYCİ TUTUKLANDI

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Tom Craig, Paris’te kokain satın almaya çalışırken polis tarafından tutuklandı. 28 yaşındaki sporcunun, takımın kaldığı yerden ayrıldıktan sadece 15 dakika sonra yakalandığı belirtildi. Avustralya Olimpiyat Komitesi de olayı doğruladı.

NOVAK DJOKOVİC MÜZESİ AÇILIYOR

Olimpiyat altın madalyası kazanan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic’in ülkesi Sırbistan’da müzesi açılıyor... Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic “Novak Djokovic Müzesi açılması konusunu düşünüyoruz. Belgrad’ın en büyük cazibe alanlarından biri olacaktır. Mallorca’da da Rafael Nadal Müzesi var. Bu müzeyle hem Djokovic’e şükranlarımızı sunacağız hem de turist çekeceğiz” dedi. Vucic müzenin 2027’ye kadar açılacağını kaydetti.

100 GRAM İÇİN MADALYA RÜYASI BİTTİ

Kadınlar güreş 50 kiloda dün finale çıkması planlanan Hindistanlı Vinesh Phogat’ın 100 gram fazlalık nedeniyle diskalifiye edilmesi ülkede şok etkisi yarattı. Salı günü yapılan elemelere 49.9 kilo başlayan Phogat 3 rakibi yenerken yiyip içtikleri günü 52.7 kilo tamamladı. Gece kilo düşmeye çalışan Phogat, dün sabah yeniden tartıya girdi. Tartıda 50 kiloyu 100 gram geçtiği görülen Hindistanlı güreşçi diskalifiye edilirken yerine, yarı finalde yendiği Yusneylis Guzman finale çıktı.

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MADALYA ISIRMAYI YENi ÖĞRENENEN ZHOU YAQiN ViRAL OLDU

Olimpiyatın ikonik anlarından biri de kadınlar cimnastik müsabakalarının ardından yaşandı. 18 yaşındaki Çinli Zhou Yaqin’in podyumda İtalyan rakipleri Alice D’Amato ve Manila Esposito’nun madalyalarını ısırmasını görüp şaşırdığı ve naifçe kendisinin de tekrarladığı video viral oldu.