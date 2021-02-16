Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı

Spor Arena Detay | Amerikalı tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık'ta güçlü oyununun dışında Grand Slam turnuvalarında giydiği sıra dışı kıyafetlerle de adından söz ettiriyor.

Ünlü raket, Avustralya Açık'ta giydiği tek bacaklı kedi tulumuyla dikkatleri üzerinde topladı. Williams tek bacaklı tulumu için ‘Flo-Jo’ olarak bilinen, 100 ve 200 metrede 1988 yılında dünya rekoru kıran atlet Florence Griffith Joyner’dan ilham aldığını açıkladı.

Dünya rekorları kırdıktan sonra 38 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı sprinter Florence Griffith'in tarzından esinlendiğini ifade eden Williams'ın tarzı için olumsuz yorumlar da bir hayli fazlaydı. Sosyal medyada birçok sporsever Avustralya sıcağında siyah ağırlıklı bu elbiseyi abartı buldu.

Serena Williams, milyonların büyük bir merakla takip ettiği Avustralya Açık'ta 'erken final' olarak nitelendirilen karşılaşmada dünya 2 numarası Simona Halep'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.









SERENA WİLLİAMS'IN GRAND SLAM TURNUVALARINDA GİYDİĞİ ELBİSELER







KIYAFETİ FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Serena Williams 2018 Fransa Açık'ın en çok konuşulan ismi olmuştu. Ünlü tenisçi doğum yapmasının ardından katıldığı Fransa Açık'ta giydiği ‘Catsuit’ kedi tulumu olay yaratmıştı. Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, Williams'ın kıyafetinin ardından, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmişti. Bu kararda Serena’nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı. Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.









KRALİÇE, ANNE, TANRIÇA



ABD'li tenisçi 2019'da ise siyah beyaz zebra desenli üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe, anne ve tanrıça' yazan pelerinli kıyafeti ile korta çıkmıştı. Serena'nın kıyafeti üzerindeki yazılar Fransa Tenis Federasyonu'na gönderme olarak yorumlanmıştı.









Serena Williams, geçen seneki Avustralya Açık'a da daha önce giydiği tulumlara benzer bir kıyafetle korta çıktı. Yıldız ismin tarzı bir kez daha sezonun açılış turnuvasında damga vurmuştu.







Williams, 2018 Amerika Açık'ta ise lila renginde bir tütü etekle maça çıkarken kendini daha kadınsı hissettiğini ve bu tarz kıyafetler giymenin eğlenceli olduğunu belirtiyordu...







