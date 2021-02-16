MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSerena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı
GeriFutbol Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:50 | Son Güncelleme:

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı
Abone Olgoogle-news

ABD'li tenisçi Serena Williams kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediyor. Avustralya Açık'ta çeyrek finalde Halep ile karşılaşan ünlü raket, tek bacaklı kedi tulumuyla dikkatleri bir kez daha üzerinde topladı. İşte dünden bugüne Serena Williams'ın Grand Slam tarzı...

Spor Arena Detay | Amerikalı tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık'ta güçlü oyununun dışında Grand Slam turnuvalarında giydiği sıra dışı kıyafetlerle de adından söz ettiriyor.

Ünlü raket, Avustralya Açık'ta giydiği tek bacaklı kedi tulumuyla dikkatleri üzerinde topladı. Williams tek bacaklı tulumu için ‘Flo-Jo’ olarak bilinen, 100 ve 200 metrede 1988 yılında dünya rekoru kıran atlet Florence Griffith Joyner’dan ilham aldığını açıkladı.

Dünya rekorları kırdıktan sonra 38 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı sprinter Florence Griffith'in tarzından esinlendiğini ifade eden Williams'ın tarzı için olumsuz yorumlar da bir hayli fazlaydı. Sosyal medyada birçok sporsever Avustralya sıcağında siyah ağırlıklı bu elbiseyi abartı buldu.

Serena Williams, milyonların büyük bir merakla takip ettiği Avustralya Açık'ta 'erken final' olarak nitelendirilen karşılaşmada dünya 2 numarası Simona Halep'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı



SERENA WİLLİAMS'IN GRAND SLAM TURNUVALARINDA GİYDİĞİ ELBİSELER

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı


KIYAFETİ FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Serena Williams 2018 Fransa Açık'ın en çok konuşulan ismi olmuştu. Ünlü tenisçi doğum yapmasının ardından katıldığı Fransa Açık'ta giydiği ‘Catsuit’ kedi tulumu olay yaratmıştı. Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, Williams'ın kıyafetinin ardından, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmişti. Bu kararda Serena’nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı. Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı


KRALİÇE, ANNE, TANRIÇA

ABD'li tenisçi 2019'da ise siyah beyaz zebra desenli üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe, anne ve tanrıça' yazan pelerinli kıyafeti ile korta çıkmıştı. Serena'nın kıyafeti üzerindeki yazılar Fransa Tenis Federasyonu'na gönderme olarak yorumlanmıştı.

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı


Serena Williams, geçen seneki Avustralya Açık'a da daha önce giydiği tulumlara benzer bir kıyafetle korta çıktı. Yıldız ismin tarzı bir kez daha sezonun açılış turnuvasında damga vurmuştu.

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı


Williams, 2018 Amerika Açık'ta ise lila renginde bir tütü etekle maça çıkarken kendini daha kadınsı hissettiğini ve bu tarz kıyafetler giymenin eğlenceli olduğunu belirtiyordu...

Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle