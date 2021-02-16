Serena Williams, Simona Halep'i zorlanmadan geçti

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams, dünya 2 numarası Simona Halep'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada kadınlarda sonucu merakla beklenen karşılaşmaya Serena Williams, rakibinden daha iyi başladı ve servis kırma avantajını koruyarak ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci setin ilk bölümünde toparlanan Rumen tenisçi Halep, 2-0 öne geçmesine karşın break avantajını koruyamadı ve Williams üst üste oyunlar kazanarak bu setten 6-3 üstün ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finalde Naomi Osaka ile karşılaşacak.