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Tenis
Spor Arena
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Serena Williams, Simona Halep'i zorlanmadan geçti

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Serena Williams, Simona Halep'i zorlanmadan geçti
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Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams, dünya 2 numarası Simona Halep'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams, dünya 2 numarası Simona Halep'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada kadınlarda sonucu merakla beklenen karşılaşmaya Serena Williams, rakibinden daha iyi başladı ve servis kırma avantajını koruyarak ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci setin ilk bölümünde toparlanan Rumen tenisçi Halep, 2-0 öne geçmesine karşın break avantajını koruyamadı ve Williams üst üste oyunlar kazanarak bu setten 6-3 üstün ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. 

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finalde Naomi Osaka ile karşılaşacak.

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