Serena Williams grand slam rekorunu kırmadan emeklilik düşünmüyor!

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta yüksek formuna rağmen yarı finalde Japon Naomi Osaka'ya yenilerek elenen ve turnuvanın ardından yaptığı basın toplantısında tenise veda sinyali veren 39 yaşındaki Serena Williams'ın antrenörü Patrick Mouratoglou, yıldız tenisçinin durumuna açıklık getirdi.

ABD basınına konuşan Mouratoglou, Serena Williams'ın doğum yapmasının ardından tenise grand slam kazanmak için döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Williams'ın, Avustralya Açık sonrasındaki basın toplantısında duygusal anlar yaşamasının çok doğal olduğunu kaydeden Mouratoglou, "Sürekli birileriyle karşılaştırılmak, çok zor. Bu nedenle Serena çok hassas bir dönemde ve maçtan sonra duygusal anlar yaşadı. Onu çok iyi anlıyorum. En azından bir grand slam turnuvası kazanmadan tenisi bırakmayacağını çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon önlerinde şampiyonluk için 3 grand slam turnuvası daha olacağını vurgulayan Mouratoglou, "Serena'nın bunu başaracağına inanıyorum. O da inanıyor. İnanmasa tenisi bırakırdı. Kariyerinde elde ettiği büyük başarıların ardından ilk kez bebek dünyaya getirdi, ailesini kurdu ve tüm zorluklara göğüs gererek tenise döndü. Yeniden şampiyonluğa ulaşmak için inanılmaz bir çaba gösteriyor. Forma girmek için saatlerce çalışıyor. Grand slam kazanamayacağını düşünseydi tenise çoktan veda ederdi." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, bu turnuvalarda bir kez daha zirveye çıkması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını Margaret Court ile paylaşacak.



Son basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan Williams, "Emekliye ayrılsaydım bunu zaten kimseye söylemezdim." diyerek toplantıyı terk etmişti.

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