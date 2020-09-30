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GeriTenis Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi

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Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi
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ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığı yüzünden kadınların 6 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'dan çekildi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Williams, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle Tsvetana Pironkova ile karşılaşacağı 2. tur maçına çıkmama kararı aldı.

3'ü Roland Garros'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Williams, düzenlediği basın toplantısında, ay başında Victoria Azarenka'ya yenildiği ABD Açık yarı finalinde sakatlandığını hatırlatarak, "Yürümekte zorlanıyorum. En az 2 hafta dinlenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasının 157. basamağındaki Pironkova böylece 3. tura yükseldi.

Serena Williams, Fransa Açıktan çekildi

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