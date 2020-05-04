Serena Williams, corona virüs nedeniyle kendisiyle maç yaptı
Corona virüs (koronavirüs) salgını sebebiyle evinden çıkmayan ünlü tenisçi Serena Williams ilginç bir paylaşıma imza attı. 23 Grand Slam şampiyonluğu olan Serena, iki farklı kıyafetle çektiği TikTok videosunda kendisiyle maç yaptı.
Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs (koronavirüs) salgını sebebiyle birçok sporcu evlerinden çıkmıyor. Bu isimlerden biri de 23 kez Grand Slam şampiyonu olan Serena Williams...
Ünlü tenisçi geçtiğimiz gün güldüren bir paylaşıma imza attı. İki farklı kıyafet giyen Serena, Tiktok videosunda kendisiyle tenis oynadı.
Williams'ın "İnanılmaz ralli ve alıştırma maçı" yazarak Instagram'da bulunan 12.3 milyon takipçsiyle paylaştığı video birçok beğeni ve yorum aldı.
İşte o video...
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