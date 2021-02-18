MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriSerena Williams, basın toplantısını ağlayarak terk etti!
GeriTenis Serena Williams, basın toplantısını ağlayarak terk etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Serena Williams, basın toplantısını ağlayarak terk etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serena Williams, basın toplantısını ağlayarak terk etti!
Abone Olgoogle-news

Avustralya Açık tek kadınlar yarı finalinde Naomi Osaka'ya yenilen ve turnuvaya veda eden Serena Williams, maç sonu büyük üzüntü yaşadı. ABD'li yıldız tenisçinin basın toplantısı ise güne damga vurdu.

Spor Arena Dış Haber- Serena Williams, Avustralya Açık yarı finalinde Japon tenisçi Naomi Osaka'ya 6-3, 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. 5 günlük karantina sonrası Avustralya Açık tribünlerine geri dönen seyirciler, korttan ayrılırken Serena Williams'ı ayakta alkışladı.

39 yaşındaki Serena Williams ise Avustralya seyircisinin bu sevgi gösterisine elini göğsüne götürüp veda ederek karşılık verdi.

Avustralya Açık tek kadınlarda final eşleşmesi belli oldu Naomi Osaka...
Avustralya Açık tek kadınlarda final eşleşmesi belli oldu! Naomi Osaka...
Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı
Serena Williams tek bacaklı kedi tulumuyla bakışları üzerinde topladı

BASIN TOPLANTISINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TERK ETTİ

Yenilgi sonrası düzenlenen basın toplantısında Serena Williams duygusal anlar yaşadı. Bir gazetecinin, 'Korttan ayrılırken sana gösterilen sevgiye elini kalbine götürerek yanıt verdin. Bu bir veda mıydı? Avustralya'da son kez mi oynadın?' şeklindeki sorusuna; 'Avustralya Açık seyircisi her zaman müthişti. Onlara karşılık vermek istedim. Bu bir veda olsaydı bile kimseye söylemezdim' yanıtını verdi.

Serena Williams, bu cevabın ardından duygusal bir moda girdi, gelen sonraki soruyu pas geçen tecrübeli tenisçi, gözyaşlarına boğulup basın toplantısını terk etti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Basın toplantısını terk ettikten bir süre sonra Serena Williams, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Avustralya Açık seyircilerine sevgisini gösterdiği ifadelere yer verdi;

"Melbourne ve Avustralya Açık seyircileri... Bugün ideal performansım yoktu kortta ama bunlar olabiliyor. Sizin karşınızda oynayabildiğim için gururluyum. Desteğiniz karşısında çok daha iyi şeyler yapmak isterdim. Her birinize bu destekten dolayı sonsuza kadar borçlu olacağım. Sizi seviyorum, size bayılıyorum."

Hürriyet

23 GRAND SLAM ZAFERİ VAR AMA REKORU BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

Teklerde 23 grand slam şampiyonluğu olan Serena Williams, uzun süredir 24. zaferinin peşinde ancak bir türlü rekora ortak olamadı. Efsane tenisçi Margaret Court'un 24 tekler grand slam şampiyonluğu bulunuyor. Serena Williams'ın bu rekora ortak olmak ve hatta geçmek için kariyerini uzattığı, anne olduktan sonra da bu rekora ulaşma için çok çabaladığı biliniyor.

Hürriyet

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi