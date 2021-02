Serena Williams, basın toplantısını ağlayarak terk etti!

Spor Arena Dış Haber- Serena Williams, Avustralya Açık yarı finalinde Japon tenisçi Naomi Osaka'ya 6-3, 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. 5 günlük karantina sonrası Avustralya Açık tribünlerine geri dönen seyirciler, korttan ayrılırken Serena Williams'ı ayakta alkışladı.

39 yaşındaki Serena Williams ise Avustralya seyircisinin bu sevgi gösterisine elini göğsüne götürüp veda ederek karşılık verdi.

BASIN TOPLANTISINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TERK ETTİ

Yenilgi sonrası düzenlenen basın toplantısında Serena Williams duygusal anlar yaşadı. Bir gazetecinin, 'Korttan ayrılırken sana gösterilen sevgiye elini kalbine götürerek yanıt verdin. Bu bir veda mıydı? Avustralya'da son kez mi oynadın?' şeklindeki sorusuna; 'Avustralya Açık seyircisi her zaman müthişti. Onlara karşılık vermek istedim. Bu bir veda olsaydı bile kimseye söylemezdim' yanıtını verdi.

Serena Williams, bu cevabın ardından duygusal bir moda girdi, gelen sonraki soruyu pas geçen tecrübeli tenisçi, gözyaşlarına boğulup basın toplantısını terk etti.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O