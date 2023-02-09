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Şeref Eroğlu: '4 sporcumuz daha enkaz altında'

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#Deprem#Güreş#Şeref Eroğlu
Şeref Eroğlu: 4 sporcumuz daha enkaz altında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 23:11

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, ülke olarak afet yaşadıklarını belirterek, "4 sporcumuz daha enkaz altında. 8 sporcumuz, sağ salim kurtarılmıştı. 5 sporcumuz rahmetli olmuştu. 4 sporcumuz daha var, Hasan'ımız var, İbrahim'imiz var onları bekliyoruz" dedi.

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Büyük afeti Güreş Turnuvası için bulunduğu Kahramanmaraş’ta yaşayan Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, arama kurtarma çalışmaları esnasında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ta başta enkaz altında bulunan güreşçilerin kurtarılması olmak üzere arama/kurtarma çalışmalarında bizzat mesai harcayan Güreş Eroğlu açıklamalarda bulundu. Erdoğlu, "Aramızdan ayrılan sevdiklerimiz var. Ailemizden insanlar var. Ülke olarak bir afet yaşıyoruz. Devlet olarak millet olarak yan yana herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. 8 sporcumuz, sağ salim kurtarılmıştı. 5 sporcumuz rahmetli olmuştu. 4 sporcumuz daha enkaz altında, Hasan'ımız var, İbrahim'imiz var onları bekliyoruz. İnşallah Allah onları ailelerine, ocaklarına bağışlar.
Bir yer olsa ellerimizle kazarız! Yüreğimiz yanıyor. Bugün, sadece bir federasyon başkanı değil kepçe olmak isterdim, vinç olmak isterdim. Şu yükü kaldırabilsek de çocuklarımızı çıkartsak diye. Bir tane yer olsa onu ellerimizle, tırnaklarımızla kaldırırız. Ama sadece Maraş değil Maraş’ın bütün ilçeleri, civar iller var" diye konuştu.

"Kurtuluş Savaşı gibi"

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun bölgede olduğunu vurgulayan Başkan Eroğlu, "Federasyonumuz burada. Başkanvekilimiz, milli takım hocalarımız, yönetimimiz dün akşam gıda yardımlarıyla geldiler. Gerçekten tam bir kardeş dayanışması, tam bir 1919 ruhu, tam bir Kurtuluş Savaşı, inanın Çanakkale savaşı gibi herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Depremde de buradaydım, depremi de yaşadım ama yiyecek ekmeğimiz varmış, edecek hizmetimiz varmış ama şu anda güreş ailemizin ve devletimizin bir temsilcisi olarak burada ailemize, sevenlerimize, dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bizden duymadıkları, bizim Güreş Federasyonu resmi sayfasından yayınlanmayan ve bizim duyurumuz olmayan hiçbir habere inanmasınlar, güvenmesinler. Biz burada devletimizi temsil ediyoruz. Bizim vermiş olduğumuz bilgi yüzde 100 doğru olmak zorunda. Güreş camiamız bizden duymadığı hiçbir şeye inanmasın. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

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#Deprem#Güreş#Şeref Eroğlu

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