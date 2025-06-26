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Serdar Topraktepe'nin acı günü

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Süper Lig
Serdar Topraktepenin acı günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 23:18

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe vefat etti.

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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe'nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayhan Topraktepe'nin cenazesi, yarın (27 Haziran) Avcılar Denizköşkler Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Topraktepe ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Süper Lig

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