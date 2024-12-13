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Serdar Topraktepe: Yediğimiz goller moralimizi bozdu

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Bodo/Glimt
Serdar Topraktepe: Yediğimiz goller moralimizi bozdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 01:22

Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybettikleri Bodo/Glimt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Torpaktepe maçı değerlendirdi.

Maçın başında oyun planımızı ortaya koyduk. Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Olmadı. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti. İkinci yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum.

OYUNCU TERCİHLERİ HAKKINDA...

Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok. Salih biliyorsunuz çok uzun süre sonra iki tane 11'de başladı. Bunların arasında uzun süre yoktu. Maçtan önce de ufak sıkıntısı vardı. İlk 11'de başlatmamamız gerektiğini düşündük. Yavaş yavaş içimize gireceğini söylemiştim. Muçi'nin de 35-40 dakika oynayabileceğini söylediler. Bodo bizden daha avantajlıydı. Daha önce oynadık biz, onların ligi yakın zamanda bitti. Birkaç oyuncumuzdaki fiziksel sıkıntılardan dolayı karar verdik.

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"İLK 24'TE OLACAĞIMIZIDÜŞÜNÜYORUM"

Bizim Twente ve Bilbao ile maçımız var. En iyi şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. İç sahada oynayacağız ve Twente ile deplasmanda oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız. 3 puan alırsak ilk 24'ün içine gireceğimizi düşünüyorum veya 4 puan. Bakacağımız maçlarımıza, elimizden geleni yapacağız.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Bodo/Glimt

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