Serdar Topraktepe: Oyuncu tercihimde soru işareti yok

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Bodo/Glimt karşısında başta oyun planlarını sahaya iyi yansıttıklarını belirtirken “Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti” dedi. İkinci yarıda telafi için sahaya çıktıklarını ancak ilk 15 dakikada bocaladıklarını da ifade eden Topraktepe oyuncu tercihleri için ise şunları söyledi:

BODO BiZDEN AVANTAJLIYDI

“Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok. Ersin, Avrupa’da oynadığı zaman Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil ediyor. Bu maçta da elinden geleni yaptığına inanıyorum. Salih’in maçtan önce ufak sıkıntısı vardı. İlk 11’de başlatmamamız gerektiğini düşündük. Muci’nin de 35-40 dakika oynayabileceğini söylediler. Bodo, bizden daha avantajlıydı. Daha önce oynadık biz, onların ligi yakın zamanda bitti. Birkaç oyuncumuzdaki fiziksel sıkıntılardan dolayı karar verdik.”