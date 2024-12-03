Serdar Topraktepe kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe hakkında bilgiler!

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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi. Bronckhorst’un ardından görevi vekaleten Serdar Tokraktepe takımın başında yer alacak. Topraktepe kongreye kadar takımın başında yer alacak.

SERDAR TOPRAKTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serdar Topraktepe 25 Ağustos 1976, İstanbul'da dünyaya geldi. Türk millî futbolcu. Futbolcu Ömer Topraktepe'nın abisidir. Futbola Karagümrük alt yapısında başladı sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 11 Şubat 1995 günü oynanan Adana Demirspor maçıyla ilk resmi maçını oynadı.

Valencia takımına 25 metreden attığı golle adından söz ettirdi. Beşiktaş'ta sol kanatta oynadı. Oktay Derelioğlu ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 1999 yılında sezon sonu takımdan gönderildi.

2002-2003 sezonu başında 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Serdar Topraktepe'yi tekrar takıma çağırdı ve şampiyon olan 100.yıl kadrosunda yer aldı. 2004-2005 sezonu başında takımdan tekrar gönderildi ve Kocaelispor'la anlaştı. 2004-2005 sezonu ortasında ise Bursaspor'a geçti ve Bursaspor'un Süper Lig'e çıkmasına yardımcı oldu.

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2007'de tekrar Kocaelispor'a geldi ve 2007-2008 sezonunda Kocaelispor'un şampiyon olmasına yardımcı oldu. 2012 Sezonunda Körfez FK'ya transfer oldu. 2013 yılında futbol hayatını noktaladı.