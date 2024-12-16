×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Serdar Topraktepe: Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söyledim

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Adana Demirspor
Serdar Topraktepe: Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söyledim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 22:05

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, "Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı." dedi.

Haberin Devamı

Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Bu maçın önemini futbolcularına defalarca söylediklerini anlatan Topraktepe, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcularının kaybedeceği bir şey yoktu. Bize göre rahattılar. O yüzden 'direnç göreceğimizi' söylemiştik. Ama maça başladığımızda ilk yarı futbolcularım bu reaksiyonu gösteremedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarı bunu göstermeye çalıştık. Gösterdik de golü de bulduk. 10 kişi kaldık, pozisyonlar vardı ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm."

Gözden KaçmasınMert Günok ve Salih Uçandan olay sözler: İçeriden bir şeylere şahit oluyoruzMert Günok ve Salih Uçan'dan olay sözler: İçeriden bir şeylere şahit oluyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!