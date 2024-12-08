Serdar Topraktepe: Fenerbahçe beklediğim gibi oynadı, hiç tereddüt etmedim

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 1-0’lık derbi galibiyeti sonrası, “Fenerbahçe’yi yenerek taraftarları birazcık mutlu etmek istedik” dedi. Maçta iki takımın da agresif oynadığının altını çizen Topraktepe, “Geçişlerde onlar da biz de pozisyon bulduk. Rafa ile orta sahanın düştüğünü konuştuk. ‘Ben sağa geçeyim orta sahaya takviye yapalım’ dedi. Ndour ve Chamberlain’i oyuna alıp orta sahayı yoğunlaştırdık. F.Bahçe’nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim” diye konuştu.

CAMİAMIZIN MORALE İHTİYACI VARDI

39 yaşındaki teknik adam, galibiyeti getiren unsurları şöyle sıraladı: “Futbolculardan, taraftarlarımız için mücadele etmelerini istedim. Öyle de oldu. Bugün sahada mücadele gördüler. Akıllı oynamak zorundaydık. Geçişlerle gol aradık. Aslında Beşiktaş her zaman önde oynar ama bugün öyle yapmak zorunda değildik. Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Çoğu oyuncu bunun bilincindeydi. Fenerbahçe’nin kuvvetli yönlerini analiz edip, onları engelleyip kazanmak istedik. Bunu da başardık.”

Haberin Devamı

GELECEĞİMLE İLGİLİ KARARI BÜYÜKLER VERİR

Alex Oxlade-Chamberlain ile sürekli diyalog halinde olduğunu aktaran Topraktepe, “Chamberlain’in kariyerini ve kalitesini kimse konuşamaz.. Hatay maçında 15-20 dakika süre vereceğim dedim. Yavaş yavaş takıma dahil edeceğimi söylemiştim” ifadelerini kullandı. Kulüpteki geleceği hakkında konuşan Topraktepe, “Bütün oyuncularla diyaloglarımız çok iyi. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bekle derseler bekleriz, çalış derlerse çalışırız. Onun kararını büyüklerimiz verir” diye konuştu..