Serdar Topraktepe: 'Devrim, Sergen ağabeyle daha fazla gelişecek'

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Kayserispor maçında ilk kez 11’e giren genç futbolcu Devrim Şahin’in çok büyük potansiyeli sahip olduğunu söyledi.

Radyospor’a konuşan Topraktepe 18 yaşındaki futbolcunun 11’e girme sürecinin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

KARAKTERİ DE ÇOK GÜÇLÜ

“Devrim'in potansiyeli çok büyük. Bunu net gördüğümüz için Sergen ağabeye söyledik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Bundan sonraki karar Sergen hocanın. Devrim güçlü fiziğinin yanı sıra karakteriyle dikkat çeken bir oyuncu. Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum.”

Serdar Topraktepe altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak da “İmkânlarımız ölçüsünde maksimum katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Sergen hocayla sürekli iletişim halindeyiz. Altyapıya çok önem veriyor. Hedefimiz, geçmişte olduğu gibi Beşiktaş’ın iskeletini altyapıdan oluşturmak” diye konuştu.