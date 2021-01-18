Serdar Tatlı: VAR’daki performansı nedeniyle değiştirdik

MHK Başkanı Serdar Tatlı maça saatler kala Antalya-Trabzon mücadelesinin hakeminin değişmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Tatlı, Erkan Özdamar’ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık’ın atanmasıyla ilgili TRT Spor’a şunları söyledi: “Kamuoyunda hakem değişikiğini ilk kez yapıyormuşuz gibi bir algı oluştu. yakın zamanda da benzer kararlar aldık. Koray Gencerler, Fırat Aydınus, Atilla Karaoğlan gibi hakemlerimizi o hafta yönettikleri son maçtaki performansa göre bir sonraki maçta görevlendirmedik. Erkan Özdamar’ın F.Bahçe-Kasımpaşa kupa maçındaki VAR performansı beklediğimiz ölçüde olmadı. Diğer hakemlerimize yaptığımız uygulamalar gibi, kendisini maçtan aldık ve Ali Palabıyık’ı atadık.

SABAH AÇIKLADIK ÇÜNKÜ!

Cuma kararı aldıktan sonra Ali Palabıyık Kovid-19 testine girdi. Test sonucu gece belli oldu. Sabah hakem değişikliğini resmen açıkladık. Bu değişim Antalya veya Trabzon’dan talep edilmedi. Sıkışık maç trafiğinde zaman zaman hakem değişimleri oldu. Benzer uygulamalar sürebilir.”