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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Serdar Tatlı: VAR’daki performansı nedeniyle değiştirdik

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Serdar Tatlı: VAR’daki performansı nedeniyle değiştirdik
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Özdamar’ın yerine niye Palabıyık atandı? Tatlı açıkladı... MHK Başkanı, “Kamuoyunda hakem değişikiğini ilk kez yapıyormuşuz gibi bir algı oluştu.Trabzonpor ya da Antalya’dan bir talep gelmedi” dedi.

MHK Başkanı Serdar Tatlı maça saatler kala Antalya-Trabzon mücadelesinin hakeminin değişmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Tatlı, Erkan Özdamar’ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık’ın atanmasıyla ilgili TRT Spor’a şunları söyledi: “Kamuoyunda hakem değişikiğini ilk kez yapıyormuşuz gibi bir algı oluştu. yakın zamanda da benzer kararlar aldık. Koray Gencerler, Fırat Aydınus, Atilla Karaoğlan gibi hakemlerimizi o hafta yönettikleri son maçtaki performansa göre bir sonraki maçta görevlendirmedik. Erkan Özdamar’ın F.Bahçe-Kasımpaşa kupa maçındaki VAR performansı beklediğimiz ölçüde olmadı. Diğer hakemlerimize yaptığımız uygulamalar gibi, kendisini maçtan aldık ve Ali Palabıyık’ı atadık.

SABAH AÇIKLADIK ÇÜNKÜ!

Cuma kararı aldıktan sonra Ali Palabıyık Kovid-19 testine girdi. Test sonucu gece belli oldu. Sabah hakem değişikliğini resmen açıkladık. Bu değişim Antalya veya Trabzon’dan talep edilmedi. Sıkışık maç trafiğinde zaman zaman hakem değişimleri oldu. Benzer uygulamalar sürebilir.”

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