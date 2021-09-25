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Serdar Ortaç'tan Beşiktaş açıklaması! "Çebi Başkan'a çok ayıp ettim, saçmaladım, umarım beni silmez"

#Serdar Ortaç#Beşiktaş#Adana Demirspor
Serdar Ortaçtan Beşiktaş açıklaması Çebi Başkana çok ayıp ettim, saçmaladım, umarım beni silmez

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası siyah beyazlılarla ilgili olarak sarf ettiği sözler sonrasında büyük tepki çeken Serdar Ortaç, bir kez daha özür diledi.

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Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor’un 3-0 geriden gelerek 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası Beşiktaş taraftarını kızdıran bir harekette bulunmuştu.

Ortaç, Adana’da sahne aldığı bir mekanda, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının sonucunu öğrenince şarkısını yarıda keserek taraftarı kutlamıştı.

Adanalıları kutlayan Ortaç, argo ifadeler kullanırken konuya ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş, ünlü popçu hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Beşiktaştan Serdar Ortaç için hukuki işlem kararıBeşiktaş'tan Serdar Ortaç için hukuki işlem kararı

"ÇEBİ BAŞKAN'A ÇOK AYIP ETTİM"

Konuya ilişkin TV100'e açıklamada bulunan Ortaç, "Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş başkanı ve 30 yıllık arkadaşım Sergen, beni affetsin. Sergen Hoca, beni silmez. Ahmet Nur Çebi Başkan'a çok ayıp ettim. Kendisi, beni izlemeye çok gelirdi. Yazık ettim yani. Saçmaladım. Umarım beni silmez, hatasız kul olmaz. Beşiktaş taraftarı çok küfür etti, ana avrat... Bir anlık sinirle yapabilirler, haklılar." diye konuştu.

Ünlü popçu ilk yaptığı açıklamada ise "Adana’yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen (Yalçın) en az 30 senelik dostum. Arkadaşlarım Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin Beşiktaş da..." ifadeleriyle özür dilemişti.

Serdar Ortaç Beşiktaşlıları çok kızdırdıSerdar Ortaç Beşiktaşlıları çok kızdırdı

 

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#Serdar Ortaç#Beşiktaş#Adana Demirspor