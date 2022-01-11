Serdar Gürler'in talipleri artıyor! Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir...

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Konyaspor'da başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun adı Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılıyor.

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden olan Serdar'ın sözleşmesinde 12.5 milyon TL karşılığında serbest kalır maddesinin olduğu öğrenilirken başarılı oyuncuya şimdiden 3 talip çıktı.

Transfer dönemine hızlı girerek iki oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Oyuncunun transferi konusunda herhangi bir takımla anlaşma sağlanmazken sezonun geri kalanında hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 20 maça çıkan Serdar, 4 gol atarken 8 de asistlik katkı yaptı.