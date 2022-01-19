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Serdar Gürler, Kayserispor-Başakşehir Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı

#Ahmet Çalık#Serdar Gürler#Başakşehir
Serdar Gürler, Kayserispor-Başakşehir Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı

Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler, 6. dakikada eski takım arkadaşı Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı.

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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kayserispor-Başakşehir maçının 6. dakikasında Ahmet Çalık anıldı.

Başakşehir'in Konyaspor'dan transfer ettiği Serdar Gürler, eski takım arkadaşı anılırken gözyaşlarını tutamadı.

KONYA'DA TEPKİLER SÜRÜYOR

Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'e Konyasporlu taraftarların tepkisi dinmiyor.

Başakşehir'e imzası sonrasında 30 yaşındaki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösteren Konyasporlu taraftarlar, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası oynanan ilk maçta da tepkilerini dile getirdi.

"İHANET ETTİĞİN BU ŞEHİR SENSİZ DE GÜRLER"

Dün akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Konyaspor - Adana Demirspor maçında tribünde yer alan bir pankart dikkat çekti. Pankartta; "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" ifadeleri yer alıyordu. Beyaz zemin üzerine siyah yazıyla hazırlanan pankartta 'Sensiz de gürler' kısmındaki S ve G harflerinin kırmızı renkte olması da bir başka detay olarak dikkat çekti.

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Serdar Gürler, Kayserispor-Başakşehir Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarını tutamadı

KONYASPOR'DAN 'RESMİ' TEPKİ

Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin ardından Konyaspor Kulübü de resmi bir açıklamayla 30 yaşındaki futbolcuya tepki göstermişti:

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini
yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,
Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

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İMZA FOTOĞRAFLARINDA GÜLÜMSEMEMİŞTİ

Ahmet Çalık'ın vefatından iki gün sonra Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'in, kulüp tarafından paylaşılan imza fotoğraflarında gülümsemediği, takım arkadaşının vefatının üzüntüsü içerisinde olduğu görülmüştü.

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#Ahmet Çalık#Serdar Gürler#Başakşehir

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