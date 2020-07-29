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Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Serdar Gürler bitti, bonservisi alındı | Son Dakika Transfer Haberleri

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Serdar Gürler bitti, bonservisi alındı | Son Dakika Transfer Haberleri
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Son Dakika Transfer Haberi... Çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Serdar Gürler, yeni takımıyla anlaştı. Bonservisi Huesca takımında bulunan Serdar Gürler'in işlemlerinin sonlandığı da ifade edildi.

Transferde son dakika gelişmesi..Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler'in kiralık olarak görev yaptığı Göztepe ile anlaşması sona ermişti. Başarılı oyuncu bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaştı. Antalyaspor'un Serdar Gürler'i bonservis ile birlikte transferin edeceği ve anlaşmanın tamamlandığı bildirildi

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan teknik direktör Tamer Tuna ile Serdar Gürler, geçen sezon son 11 maç ve bu sezonun ilk yarısında Göztepe takımında birlikte çalışmıştı. (Fanatik)

 

Serdar Gürler bitti, bonservisi alındı | Son Dakika Transfer Haberleri

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