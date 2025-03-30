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Serdar Dursun'un golü Persepolis'e yetmedi! İsmail Kartal ilk kez...

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis
Serdar Dursunun golü Persepolise yetmedi İsmail Kartal ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:54

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Shams Azar deplasmanında 3-2 mağlup oldu.

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Shams Azar ile Persepolis, İran Ligi'nin 24. haftasında kozlarını paylaştı.

10 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran Persepolis, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekip galibiyeti 13. dakikada Fakhrian, 55. dakikada Komar ve 79. dakikada Azadeh'in golleriyle buldu.

Persepolis'e ise 25. dakikada Serdar Dursun, 85. dakikada Sarlak'ın golleri yeterli olmadı.

SERDAR DURSUN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Son oynadığı iki maçta da gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, çıktığı 9. maçında 4. golünü kaydetti.

İSMAİL KARTAL İLK KEZ

Öte yandan Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde ligde ilk yenilgisini aldı.

GELECEK HAFTA RAKİP ESTEGHLAL

Bu mağlubiyetle birlikte puanını 47'de bırakan Persepolis, haftayı 3. sırada tamamladı. Shams Azar ise puanını 27'ye yükseltti ve 13. basamakta kaldı.

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Persepolis, İran Ligi'nin 25. haftasında sahasında Esteghlal'i ağırlayacak. Shams Azar ise Kheybar deplasmanına gidecek. 

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis

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