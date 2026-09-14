Serdar Dursun'dan İsmail Kartal yorumu: 'Elini kolunu bağlıyor!'

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Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'da forma giyen Serdar Dursun maç sonu açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKAR"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı sonuçları değerlendiren Serdar Dursun "Fenerbahçe gibi bir rakip her maça 3 puan için çıkar, her yerde kazanmak için çıkar. Beşiktaş maçı vardı işte; öne geçip yenilmek camiayı biraz kırdı. Çünkü kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KADRODA BİR YETERSİZLİK VAR"

Fenerbahçe ile rakipleri arasındaki puan farkının henüz belirleyici olmadığını belirten milli futbolcu, "Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor bence." dedi.

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"İSMAİL KARTAL OYUNU SAHAYA YANSITAMIYOR"

İsmail Kartal'ın kadro tercihleri konusunda da değerlendirmede bulunan Dursun, "Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor." şeklinde konuştu.