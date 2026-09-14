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Serdar Dursun'dan İsmail Kartal yorumu: 'Elini kolunu bağlıyor!'

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Gaziantep FK
Serdar Dursundan İsmail Kartal yorumu: Elini kolunu bağlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 23:24

Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli forvet, "Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor." dedi.

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Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'da forma giyen Serdar Dursun maç sonu açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKAR"

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı sonuçları değerlendiren Serdar Dursun "Fenerbahçe gibi bir rakip her maça 3 puan için çıkar, her yerde kazanmak için çıkar. Beşiktaş maçı vardı işte; öne geçip yenilmek camiayı biraz kırdı. Çünkü kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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"KADRODA BİR YETERSİZLİK VAR"

Fenerbahçe ile rakipleri arasındaki puan farkının henüz belirleyici olmadığını belirten milli futbolcu, "Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor bence." dedi.

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"İSMAİL KARTAL OYUNU SAHAYA YANSITAMIYOR"

İsmail Kartal'ın kadro tercihleri konusunda da değerlendirmede bulunan Dursun, "Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Gaziantep FK

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