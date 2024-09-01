Serdar Dursun'dan olay Fenerbahçe yanıtı: Bizim kalbimizle beynimiz çelişmez

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Fenerbahçe'de de forma giyen Alanysporlu milli golcü Serdar Dursun, sarı lacivertlilere 3-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından gelen eleştirileri yanıtladı.

Beyaz TV'ye konuşan Serdar Dursun, "Fenerbahçe'de oynamış, Fenerbahçeliliği belli olan bir futbolcu, Kadıköy'de nasıl oley çektirir diye gelen eleştirilere ne yanıt verirsin" şeklindeki soruya, "Herkes benim karakterimi bilir; ha Fener'de oynamışım ha başka bir yerde, elimden geleni Alanyaspor için veririm. Keşke bugün goller atsaydım, kazansaydık. Ben öyle bir insan ve karakterde değilim. Geleyim burada bilerek yenileyim, keşke kazansaydık. Taraftarla birbirimizi seviyoruz, bunda bence bir şey yok. Taraftarın bir sempatisi var, bizim de var ama bizim kalbimizle beynimiz çelişmez. Bazı futbolcularda olmuş..."

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Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 4. haftasında oynana Alanyaspor mücadelesi öncesi Serdar Dursun'u tribüne çağırıp alkışlamıştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezon Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı ile ilgili "Beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur!" açıklaması yapmıştı.