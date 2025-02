Serdar Dursun'dan Fenerbahçe itirafı! 'Mourinho kalmamı istiyordu'

Haberin Devamı

Ocak ayında İran'ın en büyük kulübü olarak kabul edilen Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaştığını, ancak son anda devre dışı kaldığını söyledi.

'PERSEPOLİS 75-80 BİN TARAFTARA OYNUYOR'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Serdar Dursun, ''İran'a ve buradaki futbol ortamına adapte oluyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Futbolun dili tek. O anlamda kolay oluyor. İran'da futbola tam anlamıyla aşıklar. Ülkede 3-4 tane büyük kulüp var. En büyüğü Persepolis, yaklaşık 45 milyon taraftarı var. En son Asya Şampiyon Ligi'nde kendi sahamızda oynadık. 75-80 bin taraftar vardı statta. İran'ın Tebriz bölgesinde çok sayında Türk var. Türkçe çok konuşuluyor. Türkler, çoğunlukla Traktör takımını tutuyor. Ama Persepolis'i tutan Türkler de varmış'' dedi.

'FRİKİĞİ ATTIRMADIĞIM İÇİN MUTLU OLDUM'

Al Nassr'la yaptıkları ve 0-0 biten Asya Şampiyonlar Ligi maçında, bir frikik pozisyonunda rakibi şaşırtmak için yaptığı hareketle ilgili olarak ise Serdar Dursun, ''İlk yarı çok iyi oynadık. Önde bastık. Rakip garantilediği için eksik kadroyla geldi, ama biz daha iyiydik. Zor anlar yaşattık onlara. Frikik pozisyonunda genelde ben bunu yapıyorum. Rakibin dikkatini dağıtmak için. Türkiye'de ya da Almanya'da da yapmıştım. Ben da frikik kullandığım için rakibin dikkatinin dağılmasının çok önemli olduğunu biliyorum. Etkili bir yöntem. İyi ki frikiği atamadı (Gülerek)'' şeklinde konuştu.

'İSMAİL KARTAL KARARIMDA ETKİLİ OLDU! AMACIM TEKRAR MİLLİ TAKIMDA OLMAK'

Persopolis'i tercih etmesindeki en önemli etkenin İsmail Kartal'ın varlığı olduğunu beliren milli futbolcu, ''Hoca buraya gelmeden önce ve geldikten sonra benimle bir görüşme yaptı. Tabii ki farklı ülke ve takımlarla ilgili tercih yapabilirdim, ama şu an için önemli olan bana güvenen bir teknik direktörün yanına gitmekti. Tekrar 11'de oynayıp, goller atıp yeniden A Milli takımda oynamak hedefim var. Şu anda her şey olumlu gidiyor'' dedi.

'FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLDUM, ALDIĞIM SÜRELER SINIRLIYDI, AMA 33 GOLE KATKIDA BULUNDUM'

Sedar Dursun, ''Fenerbahçe'de aldığım süre ve istatistiklere bakarsak, bence son senelerin en verimli forvetlerinin arasında yer aldım Fenerbahçe'de; ama ne yazık ki bazen biz Türkler Türklere değer vermeyiz. 75 maç oynadım Fenerbahçe'de 22 gol, 11 asistim var. Sadece 30 maçta 11'de sahaya çıktım. 33 gole doğrudan katkım var. Bu aldığım sürelere bakarsak bence çok verimli bir istatistik çıkıyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarı beni çok seviyor'' ifadelerini kullandı.

'MOURINHO KALMAMI İSTİYORDU ANLAŞMIŞTIK'

Fenerbahçe'de normal şartlarda devam ettiğini belirten Serdar Dursun, ''Yazın tam imzayı atarken farklı bir tercih oldu. Umarım bir gün tekrar dönerim. Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştım. Her şey tamamdı. Sonra Beşiktaş, Cenk Tosun'la anlaşamadı. Fenerbahçe, Cenk Tosun'a yöneldi. Ben devre dışı kaldım. Her şey tamamdı, o akşam imza atacaktık. Kırgın değilim, futbolda bunlar oluyor. Normalde Mourinho benim kalmamı istemişti. Ama bazı insanların tercihleri kulüp kararını etkiliyor. Hayırlısı olsun'' şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'A KARŞI BAŞARILI OLDUM'

Serdar Dursun, ''Derbide Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor; ama 1 puan kötü olmayabilir. Benim Fenerbahçe formasıyla Galatasaray stadında iyi bir istatistiğim var. 3 kere gittim. İki kere kazandım. Umarım Fenerbahçe kazanır'' dedi.

'FENERBAHÇE'DE BU SEZON GOL ATMAK ÇOK KOLAY'

Tecrübeli oyuncu, ''En Nesyri şu anda harika. İlk haftalar ona pek güven duyulmamıştı. Az süre almıştı. Bir forvetin sürekli oynaması çok önemli. Şu anda Fenerbahçe hem geçen sene hem bu sezon inanılmaz ofansif oynuyor. Forvetleri ceza sahasında sakin kalabilirse 3-4 tane net pozisyona giriyor. En Nesyri bu anlamda çok şanslı... kendini buldu. Şu anda Fenerbahçe'de forvetler için gol atmak çok kolay'' ifadelerini kullandı.

