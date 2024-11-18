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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe açıklaması: Yüzde 99 anlaşmıştım...

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Alanyaspor
Serdar Dursundan Fenerbahçe açıklaması: Yüzde 99 anlaşmıştım...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 20:56

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair açıklamalar yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında konuştu.

"YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIM"

Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında TRT Spor'a konuşan Serdar Dursun, "Başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe ile görüştüm. Bana resmi teklif yapmışlardı, rakam revize edilecekti. Sonra rakam da revize edildi ve yüzde 99 iş bitmişti, imzaya kalmıştı. Sonra Fenerbahçe'nin içinden başka görüşler oldu. Benim için olmadı o dönem. İnsanlar boşa çıktığımı bilmiyordu, beni hala Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak biliyorlardı. Çoğu ülkeden ve takımdan teklifler gelmişti, o dönem için Alanyaspor benim için mantıklı bir seçimdi." dedi.

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"FENERBAHÇE 'HAYIR' DİYEMEZSİNİZ"

"Fenerbahçe'de yeniden forma giymek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, "Bu his, bu duygu çoğu oyuncuya nasip olmuyor. O telefon geldiği gün, biz tekrar oradayız. Bu bir gönül bağı. Fenerbahçe'ye 'hayır' deme şansımız yok." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Alanyaspor

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