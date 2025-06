Serdar Dursun'dan Fenerbahçe açıklaması: 'İsmail Kartal daha başarılıydı!'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Alanyaspor'dan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, geride bıraktığımı sezona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İRAN HALKI BENDEN MEMNUN KALDI"

NTV'ye konuşan milli futbolcu, İran'da geçirdiği sezon hakkında "İran'daki sezonum bence gayet olumluydu. Toplam 15 maçta kadroda, 14 maçta da ilk 11'deydim. Daha çok 8-10 numara oynadım. Hoca 4-4-2 sisteminde oynatıyordu, forvet olarak oynamadım. Başka bir santrfor vardı, onu kullandı ve ben arkasında oynadım. 15 maç, 5 gol - 1 asist... Memnunum oyunumdan. Kulüp, hoca, İran halkı da benden memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

"İRAN'I BÖYLE BEKLEMİYORDUM"

İran'daki hayatına dair de bir parantez açan 33 yaşındaki golcü, "Türkiye ile İran'daki yaşamım arasında çok bir fark olmadı. Tahran büyük bir şehir, başkent. 15 milyon nüfusu var, İstanbul'un trafiğine benzer bir trafiği var. Birçok restoran ve kafe var takılmak için. İran'ı bu kadar rahat ve iyi bir ülke olarak beklemiyordum. Bayağı hoşuma gitti insanlar, şehir ve hayat. Bayağı canlı bir hayat vardı." dedi.

"SÜPER LİG'DEN TEKLİFLER ALIYORUM..."

Süper Lig'den teklif aldığını dile getiren Dursun, "Süper Lig'den sürekli teklifler alıyorum, şu anda da teklifler var. Bilemiyorum geleceğimi şu anda, 1 yıllık kontratım var. Persepolis memnun benden. İlerleyen haftalarda ne olacak bakalım. Bonservis, maaş, takım, şehir hepsi önemli. Persepolis sözleşmemi uzatmak istiyordu ama savaş çıktı. Biraz daha görmek gerekiyor neler olacağını." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE GEÇEN SEZON DAHA BAŞARILIYDI"

Mourinho yönetiminde sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'yi değerlendiren Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe geçen sene büyük isimler getirdi. Hem hoca hem de futbolcular büyük isimlerdi. Kıyasıya bir yarış oldu, fena değildi. Geçen sezon daha başarılıydık hem futbol hem puan olarak. Ancak futbolda her sezon, her an değişebilir. Çok rotasyon oldu, oyuncuların performanslarında gitgeller yaşandı ve hoca çok değişiklik yapmak zorunda kaldı. Belki transferler daha iyi çıkabilirdi ama Fenerbahçe'de oynamak zor oluyor oyuncular için mental açıdan. İstanbul'da, Fenerbahçe'de oynamak geldikleri hiçbir yere benzemiyor. Mental olarak güçlü olmazsan performans gösteremezsin." şeklinde konuştu.

