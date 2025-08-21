×
Serdar Dursun, Persepolis'e veda etti!

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Dursun#Persepolis#İran
Serdar Dursun, Persepolise veda etti
Oluşturma Tarihi: Ağustos 21, 2025 22:52

İran ekibi Persepolis ile sözleşmesini fesheden milli golcü Serdar Dursun, kulübe veda etti.

Milli futbolcu Serdar Dursun, Persepolis ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Dursun, İran ekibinden duygusal bir veda mesajı yayımlayarak ayrıldı.

Veda mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Dursun, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"Bu büyük kulübün formasını giymek ve sizin gibi tutkulu taraftarların önünde sahaya çıkmak, kariyerimin özel anılarından biri oldu.

İran'a ve Perspolis'e ilk adım attığım andan itibaren bana gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ayrılmak kolay değil, ancak burada yaşadığım güzel anılar, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. İran halkına da ayrıca teşekkür ediyorum; samimiyetiniz ve misafirperverliğiniz unutulmazdı.

Perspolis'e, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Perspolis taraftarına sonsuz teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım."

RAKAMLARI

İran ekibi ile 15 maçta forma şansı bulan Serdar Dursun, 5 kez gol sevinci yaşadı.

