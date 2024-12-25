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Serdar Dursun için sürpriz transfer iddiası!

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#Transfer#Serdar Dursun#Alanyaspor
Serdar Dursun için sürpriz transfer iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:07

Süper Lig'de sezona Alanyaspor'da başlayan ancak beklediği süreleri bulamayan Serdar Dursun'un bir başka Süper Lig ekibine transfer olacağı iddia edildi.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve Fatih Karagümrük'e giden, sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık geçiren Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'ün 1. Lig'e düşmesiyle Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Takımında istediği süreleri bulamayan deneyimli golcünün Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddia edildi.

İlhan Palut'un ekibinin Serdar Dursun'u istediği, Serdar'ın da transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon ligde 10 maçta 324 dakika süre alan 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımında skor katkısı yapamadı.

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#Transfer#Serdar Dursun#Alanyaspor

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