Serdar Dursun: 'Hocamızla iyi ivme yakaladık'

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Süper Lig'de Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol, 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Serdar Dursun, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Serdar, "70'e kadar 1-1'di. Gol attığım için mutluyum. 3 puanı istiyorduk. Takım olarak, camia olarak rahatladık." dedi.

Serdar Dursun sözlerini "Hocamız geldiğinden beri iyi ivme yakaladık. Toplantılar olsun, konuşmalar olsun bunu söylüyoruz. İsmail Hoca birlikte hareket etmemizi söylüyor, istiyor. Bugün de çok iyi oynamadık ama geçen haftadan 1 tık iyi oynadık. Ofansif aksiyonlar her geçen gün iyi olacak" ifadeleriyle tamamladı.

CRESPO: UMARIM DAHA İYİYE GİDECEĞİZ

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo ise "Maç içerisinde iyi oynadığımız bir bölümde, beklenmedik bir anda gol yedik. Golü yemek değil reaksiyon önemlidir. Hiç bırakmadık. Çok şükür istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet, ligin geri kalanı için yeni bir sayfa açacak. Bu lig, çok zor bir lig. Rakiplerden daha çok koşmalı, daha çok ikili mücadele kazanmalıyız. Fiziksel anlamda zor bir ligdeyiz. Son 2 maç takımımızın hırsını gösteriyor. Umarım daha da iyiye gideceğiz" şeklinde konuştu.

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