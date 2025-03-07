Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın Persepolis'i kazandı!

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İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Persepolis 1-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun, İran ekibindeki 5. maçında 2. golünü atmış oldu..

Ligde 6 maçta 4. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi devam etti.

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Bu sonuçla birlikte 44 puana ulaşan Persepolis, 45 puanlı TS Tabriz ve Sepaha'nın ardından 3. sırada konumlandı.

Persepolis ,gelecek hafta Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.