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Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın Persepolis'i kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Kartal#Persepolis#Serdar Dursun
Serdar Dursun attı, İsmail Kartalın Persepolisi kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 21:08

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, İran Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu'yu 1-0 mağlup etti.

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İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Persepolis 1-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar Dursun, İran ekibindeki 5. maçında 2. golünü atmış oldu..

Ligde 6 maçta 4. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi devam etti.

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Bu sonuçla birlikte 44 puana ulaşan Persepolis, 45 puanlı TS Tabriz ve Sepaha'nın ardından 3. sırada konumlandı.

Persepolis ,gelecek hafta Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.

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#İsmail Kartal#Persepolis#Serdar Dursun

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