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Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın Persepolis'i kazandı!

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis
Serdar Dursun attı, İsmail Kartalın Persepolisi kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 19:09

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında ağırladığı Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun attı.

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İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis ile Gol Gohar karşı karşıya geldi.

Shahr-e Qods Stadyumu'nda oynanan mücadele teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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SERDAR DURSUN VE İSMAİL KARTAL'DAN BİR İLK

Persepolis'e galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada ilk kez bir lig maçında forma giyen Serdar Dursun kaydetti. 

İsmail Kartal, yeni takımıyla üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Kartal, daha önce oynadığı iki karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Bu sonucun ardından puanını 37 yapan Persepolis, 3'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Gol Gohar ise 28 puan ile 5'inci sırada yer alıyor.

Persepolis İran Körfez Pro Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda BF Arak Alüminyom'un konuğu olacak. Gol Gohar ise sahasında Mes Refsencan'ı ağırlayacak.

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis

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