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Serdar Aziz, Süper Lig ekibine transfer oluyor!

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Aziz
Serdar Aziz, Süper Lig ekibine transfer oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:21

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ancak Mourinho'nun gelişi sonrası gözden çıkarılan Serdar Aziz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Süper Lig'de Bursaspor, Galatasaray ve son olarak Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Jose Mourinho'nun göreve başlamasından sonra yönetimden izinli olarak transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılmıştı.

O dönem Fenerbahçe'ye veda paylaşımı yapan Serdar Aziz, herhangi bire takımla anlaşamamış ve Fenerbahçe'nin de lig ve Avrupa kupaları kadrolarına dahil edilmemişti.

Süper Lig'den talipleri olan 34 yaşındaki Serdar Aziz'in Kasımpaşa ile ileri seviye görüşmelerde olduğu ve Lacivert-beyazlı takımın deneyimli stoperi kadrosuna katacağı belirtildi.

Serdar Aziz, Süper Lig ekibine transfer oluyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Aziz

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