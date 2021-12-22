Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemeri'nin sahibi oldu

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Türk boksör Serdar Avcı, WBC Asya Kemer maçında Hindistanlı rakibini mağlup ederek kemerin sahibin sahibi oldu. Ukrayna'da 10 raunt üstünden oynanan karşılaşmada Avcı'nın aldığı darbeler sonrasında dudağı patladı. Dikiş atılmak zorunda kalan şampiyon boksör, hızlı başladığı mücadelenin ikinci raundunda sert yumruklarla rakibini devirmeyi başardı. Singh'in yerden kalkamaması sonrasında Avcı, WBC Asya Gümüş Kemerinin sahibi oldu.



AVCI: SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM



Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kemerini Türkiye'ye getirmek için söz verdiğini, sözünü tuttuğu için de çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar Avcı, "Çok kısa bir süre önce zorlu bir maç daha oynamıştım. Ancak hem benim hem de ülkem için bu kemer çok önemliydi. Kısa sürede iyi hazırlandım. Çünkü WBC, boksun en üst organizasyonlarından birisi. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordum, çok şükür, kemeri ülkeme getirmek nasip oldu. Maç öncesinde de bu kemeri kazanmak için söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için de ayrıca çok mutluyum" ifadelerini kullandı.