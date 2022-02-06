Serdar Avcı: "Sırada WBC’nin altın kemeri var..."

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Serdar Avcı, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından 2021 yılının en iyi profesyonel boksörü seçildi. Avcı, ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılın profesyonel bokstaki en iyi sporcusu ödülünü aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar Avcı, "Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Ödülü aldık, mutluyuz. Buna layık olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki daha büyük maçlar, daha büyük federasyonların şampiyonluğu. Elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarım da devam ediyor. Yeni maç hazırlıklarım başladı. Bugün yeni bir kampa gireceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



"NET YUMRUKLARIMA RAĞMEN BANA MISIN DEMEDİ"



Boksun efsanevi isimlerinden Mike Tyson’ı deviren Danny Williams ile yaptığı maç sorulan Avcı, "Danny Williams biliyorsunuz bir efsane. Mike Tyson gibi bir efsaneyi yenmiş birisi. Böyle bir efsane ile maç yapmak, büyük bir gururdu. Maçta da çok zorlandım. Maçtan sonra yüzümün halini gördünüz. Şu anda iyileştim, kendimi topladım. O maçta çok zorlanmıştım. Danny, efsaneliğinin hakkını veriyor. Çünkü, çok güçlü ve dayanaklı. Çok net yumruklarıma rağmen bana mısın demedi. Maçı puanla kazanabildim, devrilmedi. Çok inatçı bir boksör. Düşünün ki Mike Tyson’ın yumruğuyla bile devrilmeyen birisi. Ancak çok şükür mağlup ettik ve kazandık. Daha sonra WBC Asian Silver maçı oynadım. Hindistanlı rakibimle karşılaştım. O da iyi bir boksör. İlk rauntta zorlandım ama ikincisinde düşürmeyi başardım. Kemerin sahibi olduk. Sırada WBC’nin altın kemeri var. Bunun için elimden geleni yapacağım. WBC’nin Akdeniz şampiyonluk kemeri var. Bunu daha önce biliyorsunuz rahmetli Sinan Şamil Sam ağabey almıştı. Onun ardından inşallah ben alacağım. Çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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"2021’DE BOKSTA ÜLKEMİZ ADINA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLDU"



2021 yılının Türkiye’deki boks sporu için oldukça iyi geçtiğini ifade eden Avcı, "Pandemi dönemi çok zordu. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Türkiye tarihinde olimpiyat şampiyonu çıktı. Ben kendim de daha önce milli takımla Atina Olimpiyatları’nda yer almıştım. Oraya gitmenin ne kadar zor olduğunu, oradaki mücadelenin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Amatör boksta çığır açtılar. Ayrıca federasyon başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç’i de tebrik ediyorum. Çocuklar iyi maçlar oynadı. Erkeklerde de dünyada final çıktı. Kerem final oynadı. Onu da tebrik ediyorum. 2021’de boksta ülkemiz adına çok güzel şeyler oldu. Pandemi olmasına rağmen, iyi çalıştık. Oynadığımız 13 maçı da kazandık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Namağlup şekilde kariyerimizi kapatırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.