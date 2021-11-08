Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçında

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Milli boksör Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili bilgiler verdi. Şampiyon boksör, "Daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile 8 Aralık'ta Ukrayna'da karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.



ŞAMPİYON, BESLENME ÖNERİLERİ DE ALDI



Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte iki ülke arasında dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte milli boksör Avcı ayrıca, Dr. Ender Saraç’tan da beslenme önerileri aldı. Kilonun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç, “Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli” açıklamasında bulundu.