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Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçında

#Boks#Serdar Avcı#Serdar Avcı Boks
Serdar Avcı, Mike Tysonı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçında

UBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı, yeni bir unvan maçına hazırlanıyor. Milli boksör, efsane isim Mike Tyson’ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak.

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Milli boksör Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili bilgiler verdi. Şampiyon boksör, "Daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile 8 Aralık'ta Ukrayna'da karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz” diye konuştu.

ŞAMPİYON, BESLENME ÖNERİLERİ DE ALDI

Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte iki ülke arasında dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte milli boksör Avcı ayrıca, Dr. Ender Saraç’tan da beslenme önerileri aldı. Kilonun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç, “Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli” açıklamasında bulundu.

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