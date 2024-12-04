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Serdar Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Adalı Beşiktaş JK başkan adayı mı?

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Serdar Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında Serdar Adalı Beşiktaş JK başkan adayı mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 09:30

Serdal Adalı kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İş insanı ve spor yöneticisi olan Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Beşiktaş kulübünde de yönetim görevlerinde yer almıştır. Peki, Serdal Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Serdal Adalı, iş dünyası ve spor yönetimindeki önemli görevleriyle tanınan bir isimdir. Türkiye Jokey Kulübü'nün başkanı olarak dikkat çeken Adalı, Beşiktaş kulübüyle de yakın ilişkiler kurmuştur. Peki, Serdal Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SERDAL ADALI KİMDİR?
Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğmuştur. 1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamıştır.

SERDAL ADALI KARİYERİ
Adalı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yapmış, 2018'de ise tekrar bu göreve atanmıştır. Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığını üstlenmiştir. 2013 ve 2020'de Beşiktaş başkanlık seçimlerinde aday olmuştur.

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