İHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 17:19
Beşiktaş Başkanı ve Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.
Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
ASİL
- Hakan Daltaban
- Murat Kılıç
- Kaan Kasacı
- Uğur Fora
- Orhan Özalp
- Toygun Batallı
- Çağatay Abraş
- Özkan Arseven
- Merve Öztopaloğlu
- Mehmet Sarımermer
YEDEK
- Aykan Aydın
- Aykut Torunoğulları
- Turgut Koç
- Esra Sayın
- İbrahim Şafak Sağlam