Serdal Adalı'nın B planında 4 aday!

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı Shakhtar Donetsk’e iki maçta da yenilerek elenen Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, önceki gün Hürriyet’e yaptığı açıklamada, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile devam etmeye kararlı olduklarını ifade etmişti. Özlenen başarılara sezonun bundan sonraki bölümünde ulaşmayı umut eden Adalı, yine de bir B planını hazır tutuyor.

ŞU AN GÖRÜŞME YOK

Olası bir başarısızlık nedeniyle Solskjaer ile yollar ayrılırsa teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Mircea Lucesccu ve İbrahim Üzülmez, B planına dahil edildi. Bu isimlerin tamamının ortak özelliği geçmiş yıllarda Beşiktaş’ta çalışmış olmaları. Başkan Adalı’nın şu an itibariyle bu teknik adamlardan herhangi biriyle görüşme yapmadığı da öğrenildi.

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