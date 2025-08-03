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Serdal Adalı'nın B planında 4 aday!

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Solskjaer
Serdal Adalının B planında 4 aday
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Solskjaer ile yolları ayırmak zorunda kalırsa tanıdık isimlerle masaya oturacak.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı Shakhtar Donetsk’e iki maçta da yenilerek elenen Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, önceki gün Hürriyet’e yaptığı açıklamada, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile devam etmeye kararlı olduklarını ifade etmişti. Özlenen başarılara sezonun bundan sonraki bölümünde ulaşmayı umut eden Adalı, yine de bir B planını hazır tutuyor.

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Olası bir başarısızlık nedeniyle Solskjaer ile yollar ayrılırsa teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Mircea Lucesccu ve İbrahim Üzülmez, B planına dahil edildi. Bu isimlerin tamamının ortak özelliği geçmiş yıllarda Beşiktaş’ta çalışmış olmaları. Başkan Adalı’nın şu an itibariyle bu teknik adamlardan herhangi biriyle görüşme yapmadığı da öğrenildi.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Solskjaer

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