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Serdal Adalı'nın atı yarışı birinci tamamladı

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#Serdal Adalı#Beşiktaş#At Yarışı
Serdal Adalının atı yarışı birinci tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 16:47

Çukurova Belediye Başkanlığı 2025 Yılı Koşusunu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu, jokeyi Ayhan Kurşun idaresindeki "Görkem Kaptan" isimli at kazandı.

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Çukurova Belediye Başkanlığı kupası dün Adana Yeşiloba Hipodromu’nda günün 5’inci yarışı olarak koşuldu.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediye bürokratları ve meclis üyelerinin de izleyiciler arasında bulunduğu koşuyu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın sahibi olduğu Ayhan Kurşun’un bindiği “Görkem Kaptan” kazandı. 4 yaşındaki doru erkek safkan sergilediği performansla üst üste 3., toplamda ise 7. birinciliğine imza atmış oldu.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına antrenör Kamil Arda'ya ödülünü Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay verdi. Başkan Emrah Kozay ayrıca günün anısına kazanan safkanın jokeyi Ayhan Kurşun'a çiçek takdim etti.

Serdal Adalının atı yarışı birinci tamamladı

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#Serdal Adalı#Beşiktaş#At Yarışı

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