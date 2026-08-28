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Serdal Adalı'dan UEFA kurası ve transfer açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#UEFA Avrupa Ligi
Serdal Adalıdan UEFA kurası ve transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 15:13

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası görüşlerini paylaştı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Serdal Adalı, sezon başındaki planlamanın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Adalı, "Sezon başı planlaması doğrultusunda istediğim tüm transferleri yaptık. Hocanın isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha transfer olabilir." dedi.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundan memnun olduğunu vurgulayan Adalı, "Çok iyi bir takım olduk. Hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izleyeceğiz inşallah. Son gelen iki çocuk da Allah'ın izniyle oynamaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kuranın ne çok zor ne de çok kolay olduğunu belirten Adalı, "Yani ne çok zor, ne çok kolay. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçları taraftar desteği ile kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı." dedi.

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Serdal Adalıdan UEFA kurası ve transfer açıklaması

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUK"

Beşiktaş'ın iyi bir takım haline geldiğini belirten Adalı, "Çok iyi bir takım olduk ve olmaya devam ediyor. Rakiplerle çok güzel mücadelemizi veririz. Almanya deplasman gibi olmayacak, çok ciddi bir taraftarımız var." ifadelerini kullandı.

Adalı, iç sahada taraftar desteğinin önemine de dikkat çekerek, "Kendi sahamızdaki maçları taraftarımız ile kazandığımız taktirde, büyük bir ihtimalle gruptan çıkarız." diye konuştu.

 

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#UEFA Avrupa Ligi

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