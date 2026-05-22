Serdal Adalı'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 10:08

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralı üzerinden tepki gösterdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamasının ardından konuştu.

"DURSUN ÖZBEK'E KATILIYORUM"

Serdal Adalı TRT Spor'a yaptığı açıklamada, ''Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10’la oynasak bir şey değişmez.'' dedi.

Başkan Adalı, ''Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak, sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Galatarasay Başkanı Dursun Özbek'e katılıyorum.'' sözlerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

"10+4 yabancı kararı kulüpler için uygun değildir! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım! Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizin böyle bir kısıtlaması yok. İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider! Aksi halde, transferde istediğiniz seviyede oyuncu alamıyorsunuz. Bunların düşünülmesi gerekirdi.”

