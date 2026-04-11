Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki: 'Bu hatalar MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu!'

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapılan toplantı, saat 10.30'da başladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

Bugün bizim için anlamlı bir gün. Stadyumumuzun açılışının 10. yıl dönümü. Bu 10 yıl boyunca büyük sevinçler yaşadık; şampiyonluklar ve kupalar kazanarak hem ülkemizde hem de Avrupa'da önemli zaferlere imza attık. Bu başarıların ve yaşayacağımız mutlulukların gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum.

EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum.

Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz.

Geldiğimiz günden beri 72 milyon Euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık. Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız.

Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz.

Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var.

Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar.

Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor.

Yayıncı kuruluş büyük bir algı yürütme çabası içerisinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken, aleyhimize olan pozisyonlar anında ekrana veriliyor. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Geçtiğimiz senenin ocak ayından itibaren bize karşı takındıkları bu tutumun farkındayız.

FIFA Dünya sıralamasında 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan hakem var ama ne yazık ki 86 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden Dünya Kupası'na bir hakem dahi gönderememişiz. Demek ki Portekizli eğitmenleriniz de işlerinde çok iyi değillermiş.

Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız.

Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu.

