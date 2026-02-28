×
Serdal Adalı'dan taraftara: 'Aşamayacağımız engel yok!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 19:29

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçı sonrası kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara seslendi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı:

"Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır;

Beşiktaş ailedir!

Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim.

Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür.

Aslolan Beşiktaş'tır!"

