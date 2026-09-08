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Serdal Adalı'dan sürpriz karar! Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Olağanüstü Genel Kurul
Serdal Adalıdan sürpriz karar Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 15:35

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

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Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sürpriz bir karar alındı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha güçlü bir yönetim kurulu için bugün olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

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Beşiktaş Yönetimi, bugün saat 16.00'da gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacak.

YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Toplantı sonrası açıklanması beklenen seçim kararı ile Başkan Serdal Adalı'nın toplantıda yönetim kurulunda bazı değişikliklere gitmesi de bekleniyor.

Yönetim kurulunda alınacak kararın ardından, mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulun birlikte yapılması planlanıyor.

Genel Kurul kararının gün içinde açıklanması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Olağanüstü Genel Kurul

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