Serdal Adalı'dan son dakika Mohamed Salah açıklaması: 'Kabul edilemez!'

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Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Mohamed Salah ile yıllık 12 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kısa sürede nihayete ermesi beklenen yılın transfer bombası, Mısırlı futbolcunun menajerinin son dakika talepleri yüzünden tıkanma noktasına geldi.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı, yaşananları Mısır basınına anlattı.

"MEDYADA ÇIKAN HABERLER SONRASINDA TALEPLER ARTTI!"

Mohamed Salah ve menajeriyle ilk etapta anlaştıklarını belirten Serdal Adalı, "Salah hem teknik direktörümüz Vincenzo Italiano hem de Futbol Direktörümüz Önder Özen'le görüştü ve teklifimizi kabul etti. Menajeri de başlangıçta teklifimize olumlu yanıt verdi. Ancak daha sonra medyada 'transfer tamamlandı' haberleri çıkmaya başladı ve menajeri bir anda taleplerini artırdı." şeklinde konuştu.

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"YÜZDE 35 KOMİSYON İSTEDİ, BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ!"

Salah'ın yaşananlardan haberdar olduğunu düşünmediğini belirten Adalı, "Menajer kendi komisyonunu inanılmaz rakamlara, yaklaşık yüzde 35'lere çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı Ramy Abbas'ın yanı sıra başka menajerlerin de görüşmelere dahil olduğu iddialarına ilişkin olarak Adalı, "Biz sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Salah, 12 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.