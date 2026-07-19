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Serdal Adalı'dan son dakika Mohamed Salah açıklaması: 'Kabul edilemez!'

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Mohamed Salah
Serdal Adalıdan son dakika Mohamed Salah açıklaması: Kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 15:47

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer görüşmelerinde bulundukları Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına varmalarına rağmen menajerinin basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrasında komisyon talebini artırdığını belirterek, "Bu durum bizim için kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Mohamed Salah ile yıllık 12 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kısa sürede nihayete ermesi beklenen yılın transfer bombası, Mısırlı futbolcunun menajerinin son dakika talepleri yüzünden tıkanma noktasına geldi.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı, yaşananları Mısır basınına anlattı.

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"MEDYADA ÇIKAN HABERLER SONRASINDA TALEPLER ARTTI!"

Mohamed Salah ve menajeriyle ilk etapta anlaştıklarını belirten Serdal Adalı, "Salah hem teknik direktörümüz Vincenzo Italiano hem de Futbol Direktörümüz Önder Özen'le görüştü ve teklifimizi kabul etti. Menajeri de başlangıçta teklifimize olumlu yanıt verdi. Ancak daha sonra medyada 'transfer tamamlandı' haberleri çıkmaya başladı ve menajeri bir anda taleplerini artırdı." şeklinde konuştu.

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Serdal Adalıdan son dakika Mohamed Salah açıklaması: Kabul edilemez

"YÜZDE 35 KOMİSYON İSTEDİ, BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ!"

Salah'ın yaşananlardan haberdar olduğunu düşünmediğini belirten Adalı, "Menajer kendi komisyonunu inanılmaz rakamlara, yaklaşık yüzde 35'lere çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberdar olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı Ramy Abbas'ın yanı sıra başka menajerlerin de görüşmelere dahil olduğu iddialarına ilişkin olarak Adalı, "Biz sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Serdal Adalıdan son dakika Mohamed Salah açıklaması: Kabul edilemez

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Salah, 12 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.

Serdal Adalıdan son dakika Mohamed Salah açıklaması: Kabul edilemez

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Mohamed Salah

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