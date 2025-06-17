Serdal Adalı'dan sermaye artırımı açıklaması!

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuzun gündeminde bulunan diğer bir konu da özetle Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'deki halka açıklık oranımızın %51’in altına düşmemek kaydıyla değiştirilmesidir.

Hatırlanacağı üzere 1 ay önce yapılan sermaye artırımı süreci öncesinde, kulübümüzün himayesindeki hisselerimizin oranı zaten %51'di.

Yaptığımız sermaye artırımı ile himayemizdeki bu oran yüzde 51'den yüzde 70'e yükseldi. Tam %19'luk bir hisse payı kulübümüze yeniden kazandırıldı. Genel kurulda sizden, Beşiktaş tarihinin kulübümüze hisse kazandırmış tek yönetim kurulu olarak yetki isteyeceğiz.

Kulübümüzün hisseleri artarken yaklaşık 1.4milyar TL gelir elde edildi ve bu gelirle tarihimizin en büyük borç azaltımı yapıldı.

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2007 yılında yüzde 85 olan hisse payımız, o günden bugüne %51'e kadar, yani düşebileceği son noktaya kadar düşmüştü. Bu vesileyle de Beşiktaşımızın himayesindeki hisse senedi oranını yükselten ilk ve tek yönetim kurulu biz olduk.

Beşiktaşımıza kazandırdığımız hisseler kulübümüz için önemli mali varlıklardır, Beşiktaş ekonomisi için önemli bir kaynak daha oluşturulmuştur.

Beşiktaş'ın kaynaklarını Beşiktaş'a kazandıran bir yönetim kurulu olarak camianızın, taraftarımızın, genel kurulumuzun bize hisse senetleri ile ilgili olarak da güven duyması bizim için oldukça önemlidir.

Beşiktaş için en doğru kararları camiamızla, genel kurulumuzla birlikte almak, geleceğin Beşiktaş'ını birlikte inşa etmek en büyük dileğimizdir.

Genel kurul üyelerimizin ve camiamızın desteği bizim için en büyük güç olacaktır."