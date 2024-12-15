Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın itirafı: Eğer seçilirsem...

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef ve projelerini anlattı.

Beşiktaş'ın kötü yönetim sonucunda idari ve sportif açından sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"En son yöneticilik yaptığım 2019'dan sonra, bir şampiyonlukla geçen 5. seneye gireceğiz. Kulüp, bazı yönlerden çok iyi yönetilse de bazı noktalarda çok kötü yönetildi. Son bir senede maddi ve manevi açıdan inanılmaz derecede itibar kaybına uğramış bir Beşiktaş var. Beşiktaş'a itibarını geri kazandıracak bir yönetim yapıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bu itibarı geri kazanacağız. Eğer bir şey varsa bunu sonuna kadar araştıracağız. Seçildikten sonraki 6 ay, önümüzdeki 3 senenin planlaması ve geçen 1 yılın temizlenmesi için bir süre olacak. Kongre üyeleri çok daha iyi bir Beşiktaş seyretmek istiyorlarsa ve telefonlarını ellerine aldıklarında 'Beşiktaş'ın şu problemi var.' gibi haberlerle uyanmak istemiyorlarsa oylarına talibim."

Haberin Devamı

"Sergen hocayla çalışmayı istiyorum"

Serdal Adalı, başkan seçilmesi halinde gönlündeki teknik direktörün Sergen Yalçın olduğunu kaydetti.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı, "Bir proje hazırlıyoruz. Sergen Yalçın ile bunu konuşacağım. Camiamızda çalışan teknik direktörlerin fikrini alacağım. Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın felsefesine uysun. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek." şeklinde konuştu.

"Gerektiğinde yıldız lazımsa da gider, alır ve geliriz"

Siyah-beyazlı futbol takımının belli mevkilerde eksiklerinin olduğunu ifade eden Serdal Adalı, ara transfer döneminde kadroyu güçlendireceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezonun geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadığını aktaran Adalı, "Eksik bölgelere transfer yapacağız. Beşiktaş'ın bütçesine 1 lira yük getirecek transfer yapmam. Transferleri sponsorluk altında ya da başka bir yardımla yapacağız. Devre arasında büyük transferler yapacak halimiz yok. Çok dikkatli olmalıyız. Devre arasında yapılan transferler bazen yerinde oluyor, geçmişte Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek ile şampiyon olduk. Yıldızımızı kendimiz oluşturacağız. Gerektiğinde yıldız lazımsa da gider, alır ve geliriz. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları da alır gelirim. Herkes içini rahat tutsun. Hiçbir zaman mücadeleden kopmayan bir futbol takımı kurma düşüncemiz var. Tabii ki hedefimiz her sezon şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız"

Serdal Adalı, mevcut başkan ve kongredeki rakibi Hüseyin Yücel'in "Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar 15 milyon avro, 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon avroya ihtiyacı var" sözlerinin hatırlatılması üzerine ödeme planlarının hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde ödemeleri yapacağız. Bu makamda oturup bu ödemeleri yapmak çok ekstrem bir durum değil. Bu makamda oturuyorsanız bu ödemeleri yapacaksınız. 'Hüseyin Bey, Fenerbahçe maçı primlerini ödedi.' şeklinde haberler okuyorum. Biz yıllarca prim ödedik. Bir gün bir yerde gördünüz mü ya da okudunuz mu? Bunu da anlamış değilim. Bu, yönetimin sorumluluğunda olan bir hadise. Ödeyecek tabii. Çareyi o bulacak. Bunların dile getirilmesini hiç sevmem. Maaş ödemesi haber olur mu? Maalesef bizde haber oluyor."

Haberin Devamı

"Beşiktaş'ta hiç kimsenin parası kalmaz"

Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in seçimi kaybettiği takdirde kulübe verdiği paranın bir kısmını bağışlayacağı, bir bölümünü de isteyeceği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Adalı, şöyle konuştu:

"Hüseyin Bey ile görüştüm. Kulübe kahvesini içmeye gittiğimde buna benzer bir sohbet geçti. Tabii şimdiden 'Şu şekilde ya da bu şekilde olur.' demek çok mümkün görünmüyor. Elimizdeki rakamlar çok resmi değil. İnşallah seçim bittikten ve resmi rakamları gördükten sonra Hüseyin Bey ile otururuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta hiç kimsenin parası kalmamıştır, kalmaz da. Gereken neyse onu yaparız."

Yücel'in seçim yarışında kendisini önde gördüğüne dair yorumunu da değerlendiren Serdal Adalı, "Hüseyin kardeşime teşekkür ederim ama ben öyle düşünmüyorum. Bayağı çekişmeli bir seçim olduğunu görüyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu tip söylemlerden sonra hiçbir zaman gevşeme içine girmeyeceğiz. Bu bir strateji olabilir. Hüseyin Bey'in samimiyetine her zaman güvenmişimdir. Şimdilik 'Teşekkür ederim.' demekle yetiniyorum." dedi.

Haberin Devamı

"Bu kadar bölünmüş bir dönem yok"

Adalı, siyah-beyazlı kulüpte birlik ve beraberliği sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Son 25 seneyi düşündüğümde Beşiktaş camiasında bu kadar bölünmüş, insanların birbirini eleştirdiği ve nefret duyduğu bir dönem yok. Mali konulardan önce bu hadiseyi düzeltmek önceliğimiz. Camiada tüm geçmiş başkanlarla görüşen biriyim. Seçimden sonra büyük bir buluşma planlıyorum. Taraftarımız da bu durumdan rahatsız. Bu, onlara da yansımaya başladı. Maddi konuları çözeriz ama işin manevi kısmını çözmek zamanımızı alacak. Başka türlü bu kötü durumdan kurtulamayız. Son 1 aydır yaşanan kaos ortamı insanların gözünü korkuttu. Bu hiç hoş bir şey değil. Yönetim oluşturmakta bir zorluğumuz yok. Beşiktaş'a layık bir yönetim yapıyoruz. Şu an 'O Ahmet Nur Çebi'yle, bu Hasan Arat'la çalıştı.' demek gibi bir lüksümüz yok. Beşiktaş'ın bu tip kısır kavgalarla uğraşacak hali kalmadı. Eski yöneticilerden maddi ve manevi yardım edecek herkes gelsin. Bizimle beraber hizmet edecek kim varsa çalışmaya hazırım."

"Bütçeye taze para girişi yapmamız lazım"

Gayrimenkul projelerini hayata geçirerek siyah-beyazlı kulübün bankalara ve devlete olan borçlarını kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Projeler devam ediyor. Mal sahipleriyle görüşme halindeyiz. Sportif gelirlerin haricinde bütçeye taze para girişi yapmamız lazım. Bugün cebimden ben vereyim ya da Hüseyin Bey versin... Bu kısır döngü bu şekilde gider. Faizin şu ortamında durum maalesef gün geçtikçe çok daha kötüye gidebilir. Onun için bizim bir an önce bu havaalanı bölgesindeki projeyi hayata geçirmemiz şart. Hüseyin Yücel, Akatlar'daki projeden bahsetti. Orası belediyenin mülkiyetinde olan bir yer. Belediye ile ilgili bir hazırlık yapılmış. Bu konuyla ilgili yetkililerle de görüştüm. İyi niyet sözleşmesi gibi bir çalışma kısmında hala bekliyor. O projeye bakacağız. Beşiktaş, çok büyük bir camia. Her noktasında kulübe fayda sağlayacak bir proje sunacak çok değerli bürokratlarımız var. Geçen sene seçim öncesinde sunduğumuz gayrimenkul projelerinden 180-200 milyon avro arasında bir gelir bekliyorduk. Bu da bankalara ve devlete vergi borcumuzu sıfırlıyordu. Yine aynı teklifle gideceğiz. Bunları ödedikten sonra Beşiktaş'ın para sorunu olmaz."

- "Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam"

Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları da yanıtlayan Serdal Adalı, "Hasan Bey'in denetim kurulundan inceleme talebi var. Onlar gereğini yapacaktır. Başkan olduktan sonra ne aldığımı öğrenmek için bağımsız kuruluşa son 1 seneyi inceleteceğim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Bu, benim istediğim bir şey. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. İçimizde temizliği yaparız ama hukuka başvurmaktan geri kalmam. Bunu herkes bilsin. Beşiktaş'ın bir çayını içmem. Bir kuruşuna da zarar vermem ve verdirmem." diye konuştu.

Geçen sezon Moatasem Al Musrati ve Ernest Muçi'nin yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferleri doğru bulmadığını aktaran Adalı, "Bizim böyle transferlerimiz olmayacak. Bu transferler olmasa daha iyiymiş. Yapmasalar hiç kimse de 'Niye transfer yapmadınız?' demezdi. Son gün transferleri hiç yerinde olmadı." dedi.

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkanın olağanüstü seçimli genel kurulların ardından seçildiğinin hatırlatılması üzerine ise Serdal Adalı, "Bu, Beşiktaş'a yakışan bir hadise olmamaya başladı. Artık buna son verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.